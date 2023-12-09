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Dünya

Guterres'ten Gazze'de ateşkes baskısı: ABD vetosuna tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'de insani ateşkes için baskı yapmaya devam edeceği bildirildi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 02:08 - Güncelleme:
Guterres'ten Gazze'de ateşkes baskısı: ABD vetosuna tepki
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Konsey'de alınan kararı "not ettiklerini" belirten Dujarric, "Genel Sekreter'in, Gazze'de insani ateşkes ve insani yardım erişimi için baskıları, kararlı bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI ABD VETOSUNA TAKILDI

ABD, BMGK'de, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

BMGK'de, Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek, tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara, özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

GUTERRES, 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini, insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadesini kullanmıştı.

BMGK'de, 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar, 15 Kasım'da kabul edilmişti.

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