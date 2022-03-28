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Dünya

Guterres'ten ''insani ateşkes'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 'insani ateşkes' çağrısında bulundu.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 19:00 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 19:00
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Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere, savaşın binlerce kişinin hayatına mal olduğunu, 10 milyon kişiyi yerinden ettiğini, altyapıları sistematik olarak yok ettiğini ve dünya genelinde gıda ve enerji fiyatlarının hızla atmasına neden olduğunu söyledi.

Bu insani trajedinin insani yardımlarla çözülemeyeceğine dikkati çeken Guterres, "Ciddi siyasi müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." dedi.

Guterres, BM'nin Rusya ve Ukrayna ile insani ateşkes sağlanmasının yollarını aradığını belirterek, çatışmaların durmasının temel insani yardımların ulaştırılmasına imkan tanıyacağını ve insani ateşkesin çok sayıda hayat kurtaracağını ifade etti.

Genel Sekreter, nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş ihtimalini ise hayal bile etmek istemediğini sözlerine ekledi.

  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
  • Antonio Guterres
  • rusya ukrayna

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