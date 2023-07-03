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Dünya

Guterres'ten İsrail'e hatırlatma

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Cenin'e saldırısıyla ilgili, 'Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmeli.' açıklamasında bulundu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
Guterres'ten İsrail'e hatırlatma
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BM Genel Sekreterlik Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Guterres, Cenin'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Guterres, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insani hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli." ifadesini kullandı.

- İsrail'den Cenin'e saldırı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

  • Antonio Guterres
  • BM Genel Sekreteri
  • Cenine saldırısı

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