Guterres'ten İsrail'in UNRWA personeline yönelik iddialarının acilen soruşturulması çağrısı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Guterres'e konuya ilişkin bilgilendirme yaptığı aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in söz konusu iddialar karşısında dehşete düştüğü ifade edildi.

"Genel Sekreter, Lazzarini'nin söz konusu çok ciddi iddiaları acilen soruşturmasını ve 7 Ekim ya da başka bir suça karışmış personelin işine son vermesini ve gerekirse yasal tatbikata yönlendirilmesini talep ediyor." bilgisi paylaşılan açıklamada, bağımsız ve kapsamlı bir UNRWA soruşturmasının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Lazzarini'nin yaptığı yazılı açıklamada ise "Ajansın insani yardım dağıtma kabiliyetini korumak adına, ismi geçen personelin sözleşmelerine son verme ve doğruları tespit etme adına soruşturma süreci başlatma kararı aldım." ifadesi kullanıldı.

Açıkalamada, söz konusu şoke edici iddiaların UNRWA'nın Gazze'de 2 milyon insana hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ederken geldiği belirtildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FONLARINI GEÇİCİ SÜRE DURDUĞUNU DUYURDU



ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.

İddiaların kapsamlı şekilde soruşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, UNRWA'nın Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynadığının altı çizildi.