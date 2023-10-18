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Dünya

Guterres'ten Kuşak ve Yol Girişimi vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada milyarlarca insanın temel hizmetlere erişiminin olmadığını bu nedenle Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli olduğunu bildirdi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Guterres'ten Kuşak ve Yol Girişimi vurgusu
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Guterres, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Altyapı krizinin insanların iklim değişikliği, enflasyon gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ortaya çıktığını belirten Guterres, altyapının insanlar ve ekonomiler için günlük yaşamın temeli olduğunu vurguladı.

Guterres, bu krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini, Kuşak ve Yol Girişimi'nin "yeşil ulaşım ve enerji sistemlerinin inşa edilmesi için tarihi bir fırsat olduğunu" dile getirdi.

Dünyada milyarlarca insanın temel hizmetlere erişimi olmadığına dikkati çeken Guterres, bu erişimin sağlanması için bu girişimin önemli olduğunu söyledi.

Guterres, söz konusu bu girişim aracılığıyla yapılan yatırımların ülkelerin net sıfır karbon hedeflerine ulaşmasını destekleyebileceğini vurgulayarak "Birlikte, Kuşak ve Yol Girişimi sayesinde, altyapı krizini fırsata dönüştürebilir ve milyarlarca insan ile paylaştığımız gezegen için umut ve ilerleme sağlayabiliriz." dedi.

- İsrail'in hastane saldırısı

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya da değinen Guterres, bölgenin "uçurumun eşinde olduğunu" ifade etti.

Guterres, saldırıdan dolayı "dehşete düştüğünü" belirtti.

Çok sayıda hayatın ve tüm bölgenin kaderinin tehlikede olduğunu kaydeden Guterres, "acil insani ateşkes" çağrısını yineledi.

Çin tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te Kuşak ve Yol Girişimi'ni başlatmıştı.

  • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
  • Antonio Guterres
  • Kuşak ve Yol Girişimi

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