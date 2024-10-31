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Dünya

Guterres'ten Kuzey Kore'ye kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kore'nin, kıtalar arası balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadığı bildirildi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Guterres'ten Kuzey Kore'ye kınama
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BM Sözcülük Ofisi'nden Guterres'in tepkisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kuzey Kore'nin süregelen fırlatmalarının ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Kore Yarımadası'ndaki durumdan endişe duyuyor." uyarısında bulundu.

Açıklamada," BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin, kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Guterres'in gerginliğin azaltılması ve ilgili BMGK kararlarının uygulanmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, diplomatik angajmanın tek seçenek olduğunun altı çizildi.

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

  • Kuzey Kore
  • balistik füze
  • BM Genel Sekreteri Guterres

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