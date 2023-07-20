Guterres'ten Rusya'ya kınama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıların Rusya ve BM arasındaki mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydeden Dujarric, bu anlaşma uyarınca Rusya'nın gıda, ayçiçeği yağı ve gübrelerin Ukrayna limanlarından ihracatını kolaylaştırmayı kabul ettiğini anımsattı.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri Rusya'nın Odessa ve diğer Ukrayna limanlarına düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyor. Saldırılar sivil altyapılara zarar veriyor ve bu uluslararası insani hukukun ihlali olabilir." vurgusunda bulundu.

Saldırıların Ukrayna'nın çok ötesine etki ettiğine dikkati çeken Dujarric, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurma kararının şimdiden tahıl ve mısır fiyatlarında etkisini gösterdiğini, özellikle güneyde gelişmekte olan ülkelerdeki kişilere zarar verdiğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in küresel açlığa karşı ve istikrarlı gıda fiyatları için çabalarını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

- Rusya'dan saldırı

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, Rusya'nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırıda tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi planlanan 60 bin ton tahılın vurulduğunu bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın kasıtlı olarak Ukrayna'nın tahıl ticareti altyapısını hedef aldığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesinde askeri üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri, yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıklamıştı.