İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8587
  • EURO
    35,3198
  • ALTIN
    2484.94
  • BIST100
    10739.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Guterres'ten 'siber uzay' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Siber uzay, çatışmalarda giderek artan bir düzeyde silah olarak kullanılıyor.' uyarısını yaptı.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Guterres'ten 'siber uzay' uyarısı
ABONE OL

BM Güvenlik Konseyinde dönem başkanı Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'un başkanlığında siber savunma konusunda üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan Guterres, dijital alanda kaydedilen ilerlemelerin ekonomiler ve toplumları kökten değiştirdiğini belirtti.

Guterres, anında bağlantı kurabilmenin getirdiği çok büyük faydaların yanı sıra siber uzay alanının insanlar, kurumlar ve ülkeleri kırılganlaştırabildiğini söyledi.

- "SİBER UZAY KAPILARI ARDINA KAÇTI"

Dijital teknolojilerin silahlanması nedeniyle ortaya çıkan risklerin her yıl arttığına dikkati çeken Guterres, "Siber uzay kapıları ardına kadar açtı ve isteyen herkes bu kapılardan girebiliyor. Siber alanda devletler, devlet dışı aktörler ve suçluların kötü niyetli faaliyetleri artıyor." diye konuştu.

Guterres, "Siber uzay, çatışmalarda giderek artan düzeyde silah olarak kullanılıyor." uyarısında bulundu.

Artan risklerin finansal maliyetlerinin yanı sıra doğrudan barış, güvenlik ve istikrarı etkilediğini kaydeden Guterres, kötü niyetli faaliyetlerin kamu kurumları ve seçim süreçlerini etkilediğini, gerginliği tetikleyerek şiddet ve çatışmanın tohumlarını ektiğini dile getirdi.

Dijital teknoloji alanındaki ilerlemenin "iyiye" odaklanması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Hukukun Üstünlüğüne ilişkin Yeni Vizyon'da belirttiğim üzere, fiziksel dünyada olduğu gibi dijital alanda da hukukun üstünlüğü sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Guterres, fiziksel dünyada barış ve güvenliği inşa etmek için dijital dünyada barış ve güvenliğe yeni yaklaşımlar getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eylül ayında düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda bir fırsat teşkil edeceğini belirten Guterres, küresel sınamalara karşı işbirliğinin artırılması ve çok taraflı dünya sisteminin tekrar canlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

  • BM Genel Sekreteri
  • Siber Uzay
  • siber uzay çatışmaları
  • Antonio Guterres

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.