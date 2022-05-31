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Dünya

Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış girişimleri nedeniyle Türkiye'ye 'son derece minnettar' olduğunu bildirdi.

AA31 Mayıs 2022 Salı 22:11 - Güncelleme:
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BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve Karadeniz'deki mayınlar konusundaki girişimlere verdiği desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Dujarric, ''Genel Sekreter, Karadeniz'deki durumun çözümüne ve Genel Sekreter'in çabalarına destek verdiği için Türkiye'ye son derece minnettar.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl taşıyan gemilerin savaş bölgesinden çıkarılması ve bunun için de Odessa bölgesinde Ukrayna'nın denize yerleştirdiği mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında güven artırıcı önlemler alınmasına yardımcı olmaya çalıştığını söylemişti.

Mayınların teknik olarak 1-2 haftada temizlenebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ukrayna, buradan Rus savaş gemilerinin Odessa limanlarına girmesini istemiyor. Rusya da bu koridordan yük taşıyacak gemilerin Ukrayna'ya silah taşımasını istemiyor. Tüm bunlardan nasıl emin olacaklar? Bir denetim mekanizması da olması lazım. Dün akşam Sayın (Vladimir) Putin'in de (Vladimir) Zelenskiy'nin de bu konuda iş birliği yapabileceğini öğrenmiş olduk." diye konuşmuştu.

Türkiye'nin bu konuda BM ile çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, "BM'nin bir teklifi var. BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan oluşan dörtlü bir temas grubu oluşturulması. Biz buna prensip olarak 'evet' dedik. Teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirme fikri ortaya çıktı. Henüz bu konuda tam bir mutabakat sağlanmış değil." demişti.

  • Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  • Antonio Guterres
  • ukrayna

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