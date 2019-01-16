Güvenli bölge ayarlı DEAŞ bombası!

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin kuzeyinde gütvenli bölge oluşturulması için tarihi mutabakata varmasının hemen ardından bittiği ilan edilen terör örgütü DEAŞ, terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Münbiç’te bombalı saldırıda bulundu. ‘Güvenli bölge ayarlı’ saldırıda aralarında ABD askerlerinin de olduğu 14 kişi öldü. 20’yi aşkın kişiyi de yaralandı.

Münbiç ilçe merkezindeki bir lokanta yakınlarında öğle saatlerinde büyük bir patlama yaşandı. ABD ve Fransız askerlerinin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bomba yüklü bir araç korkunç bir sesle infilak etti.

HELİKOPTERLE TAHLİYE

Patlamada, lokantada bulunan ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan ABD askerleri yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ABD askerleri bölgeye yönlendirilen helikopter ile tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı. Bazı kaynaklar ise patlamanın ABD askeri delegasyonunun lokantada yaptığı toplantı sırasında meydana geldiğini öne sürdü.

ABD askerlerini hedef alan bombalı saldırıda 4’ü ABD askeri 14 kişi öldü 3 ABD askeri yaralandı. Halep’in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016’dan bu yana terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK’lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018’in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.