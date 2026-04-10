  • Güvenliği gerekçe gösterdi! Netanyahu yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini istedi
Dünya

Güvenliği gerekçe gösterdi! Netanyahu yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından pazar günü yeniden başlayacak yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini istedi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 22:08 - Güncelleme:
Güvenliği gerekçe gösterdi! Netanyahu yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini istedi
Netanyahu, Orta Doğu'da devam eden güvenlik durumunu gerekçe göstererek yolsuzluk davasının yeniden ertelenmesi talebiyle Kudüs Bölge Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, "Son zamanlarda İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen dramatik olaylarla ilgili gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerinden dolayı, başbakan en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyecektir." denildi.

Gizli gerekçelerin detaylandırıldığı mühürlü bir zarfın mahkemeye teslim edildiğine dikkat çekilen dilekçede, savcılığın yanıtını sunmasının ardından hakimlerin karar vereceği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ara verilmiş, geçici ateşkesin ilan edilmesiyle duruşmalara pazar günü devam edileceği duyurulmuştu.

"RÜŞVET, DOLANDIRICILIK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
