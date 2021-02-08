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Dünya

Güvenlik birimleri alarmda! Avrupa'nın göbeğinde Cumhurbaşkanına suikast girişimi

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e suikast girişimini engellediği iddia edildi.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:16
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Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü. Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.

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