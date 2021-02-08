Güvenlik birimleri alarmda! Avrupa'nın göbeğinde Cumhurbaşkanına suikast girişimi

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:05 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:16

Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü. Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.