İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0868
  • EURO
    51,307
  • ALTIN
    7328.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güvenlik güçlerinden operasyon! Esed'in katliamcısı son anda yakalandı
Dünya

Güvenlik güçlerinden operasyon! Esed'in katliamcısı son anda yakalandı

Suriye'de Esed rejimi döneminde katliamlar yapan Kaplan Güçlerinin elebaşlarından Ali Abibu Lübnan'a kaçma girişimi sırasında yakalandı.

AA10 Mart 2026 Salı 07:26 - Güncelleme:
Güvenlik güçlerinden operasyon! Esed'in katliamcısı son anda yakalandı
ABONE OL

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Rusya'nın desteklediği ve iç savaşta onlarca katliama karışan Kaplan Güçlerinin (Taramiha) elebaşlarından Ali Abibu'nun yakalandığını bildirdi.

Bakanlık kaynaklarının Suriye Devlet Televizyonu el İhbariyye'ye yaptığı açıklamaya göre, Ali Abibu, Lübnan'a kaçma girişimi sırasında Suriye güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Kaplan Güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesi, İdlib'in güney kırsalı, Humus ve Hama illerinde yapılan onlarca katliamdan sorumlu tutuluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.