Gwadar Limanı'ndan Afganistan'a transit ticaret

AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:18

Pakistan'ın Afganistan özel elçisi Muhammed Sadık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gwadar Limanı'ndan Afganistan'a transit ticaretin başladığını duyurdu.

Sadık, limandan Afganistan'a ilk sevkiyatın yapıldığını, ilerleyen günlerde çok sayıda sevkiyatın gerçekleştirileceğini belirtti.

Limanın açılmasının önemini vurgulayan Sadık, Gwadar'ın transit bir liman şehri olması yolunda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını kaydetti.

600 kilometrelik sahil şeridi ile Gwadar'ın, 64 milyar dolarlık Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK) projesi doğrultusunda Hint Okyanusu'na doğrudan erişim sağlamayı amaçlayan önemli bir liman olduğu ifade ediliyor.

Gwadar Limanı, Çin’in petrol ithalatının yüzde 85’inin geçtiği Malakka Boğazı'na daha kısa bir güzergah alternatifi oluşturması nedeniyle öne çıkıyor.

Pekin yönetimi, Çin-Pakistan kara yolu üzerinden Gwadar Limanı'nı kullanarak ticari mallarını deniz yolu üzerinden Avrupa ve Orta Doğu’ya taşımayı da amaçlıyor.

Öte yandan geçen ay Pakistan, Afganistan ile olan sınır kapıları Chaman, Torkham, Ghulam Khan'ı yeniden açmıştı.