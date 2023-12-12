Gwi-Yeop Son'dan övgü: Türkiye'nin liderliğine minnettarız

BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Son, TRT World Forum 2023'e katılmak için geldiği İstanbul'da, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Son, BM'nin çok taraflılığı sağlama konusunda karşılaştığı en büyük engellerden birinin üye ülkeler arasında güven inşasını sağlamak olduğunun ve güven olmadan uzlaşı sağlanamadığının altını çizerek, "Uzlaşı olmadan küresel birliği harekete geçirmek oldukça zor." ifadesini kullandı.

BM'nin başarı gösterdiği alanlardan birinin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) olduğuna değinen Son, aşıların dağıtımında ülkeler arasında hakkaniyetin gözetildiğini vurguladı.

Son, iklim değişikliği sorununa ilişkin çalışmalar yürüttüklerini aktararak, gelişmekte olan küçük ada ülkelerine ve denize kıyısı bulunmayan ülkelere daha çok dikkat kesildiklerini dile getirdi.

BM'nin karşılaştığı sorunlarla mücadelesine Karadeniz Tahıl Girişimi'ni örnek gösteren Son, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Ukrayna'dan gelen tahılın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını nasıl kolaylaştırmaya çalıştığımızın güzel bir örneği. Bence Türkiye, bu konuda çok büyük ve önemli rol oynadı. BM, şu anda bitmiş olsa da Karadeniz Tahıl Girişimi'ne olanak sağlayan Türkiye'nin liderliğine minnettar." diye konuştu.

- "KALKINMA OLMADAN BARIŞ OLMAZ"



Son, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dikkati çekerek, "Ben kalkınma olmadan barış olacağına inanmıyorum. Bu yüzden kalkınma, kimsenin geride kalmadığından emin olmak adına hepimiz için itici güç olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kalkınma hedeflerinin arkasında insanı merkeze alan bir anlayış olduğunu dile getiren Son, bunun ihtiyaç sahiplerine destek olma konusunda BM için itici güç olduğunu yineledi.

Son, TRT World Forum'un farklı görüşleri bir araya getiren bir platform olduğunu vurgulayarak, "Bence insanların aynı fikirde olmamayı olgunca karşıladığı ve farklı görüşleri paylaştığı bir platforma sahip olmak bizim için önemli." dedi.