  Habbaniye Askeri Dispanseri'ne hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Habbaniye Askeri Dispanseri'ne hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak Savunma Bakanlığı, Enbar'daki Habbaniye Askeri Dispanseri'ne düzenlenen hava saldırında 7 askerin hayatını kaybettiği, 13 askerin yaralandığını bildirdi.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Habbaniye Askeri Dispanseri'ne hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Irak Savunma Bakanlığında söz konusu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"Bakanlığa bağlı Habbaniye Üssü Amirliği bünyesindeki Habbaniye Askeri Dispanseri ve Habbaniye İşler Şubesi hain bir hava saldırısına maruz kaldı." denilen açıklamada, "Bu saldırı sonucunda, görevlerini yerine getirirken 7 kahraman askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Olay yerinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, saldırının, tıbbi tesislerin ve çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası hukuk ve teamüllerin açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

"SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ GEREKTİREN TEHLİKELİ TIRMANIŞ"

Saldırıya tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu suç teşkil eden eylem, ciddiyetle ele alınması ve sorumluların hesap vermesini gerektiren tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor. Tıbbi tesislerin hedef alınması, hayat kurtarmaya yönelik kurumları hedef aldığı için her açıdan ağır bir suçtur. Bu korkak saldırılar, personelimizi görevlerini yerine getirmekten alıkoyamayacak; aksine onların vatan ve millet hizmetindeki kararlılığını daha da artıracak. Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atma hakkını saklı tutuyor."

Açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Enbar vilayetine dün düzenlenen ABD hava saldırısında, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'nin 15 mensubu hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

