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Dünya

Hacıyev: Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, 'Azerbaycan'ın gündemi Karabağ'daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Kısa sürede bölgeye barış getirmek istiyoruz. Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Hacıyev: Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır
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Hacıyev, BMGK toplantısının bölgedeki kırılgan duruma zarar verebileceğini belirterek, "Ancak Azerbaycan istenildiği zaman operasyonun gerekçelerini anlatabilir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Azerbaycan'ın gündemi Karabağ'daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Kısa sürede bölgeye barış getirmek istiyoruz"

"Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladı"

"Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır"

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