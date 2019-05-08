''Hackerlar 40 milyon dolarlık bitcoin çaldı''
Küresel kripto para platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, hackerların toplam 40 milyon dolarlık, 7.0 binden çok bitcoin çaldıklarını açıkladı.
- DHA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hırsızlık sırasında hackerlar, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından biri olan Binance'den bazı giriş kodlarını da ele geçirdiler. Açıklamada, çalınan bitcoinlerin, Binance'deki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2'sine karşılık geldiği belirtildi.
Çalınan bitcoilerin tek bir kriptopara cüzdanına aktarıldığının belirlendiği de belirtilen Binance açıklamasında, yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kriptopara çekiminin durdurulduğu da duyuruldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.