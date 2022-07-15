ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışı için 'şartlarını' Yunan medyasından duyurdu. Ermeni tasarısı, FETÖ ve YPG terör örgütlerine desteği ile Türkiye'ye ambargo ve yaptırımlarda etkisi ile tanınan Menendez, olmayacak taleplerle kendini küçük düşürdü. Atina-Makedon Haber Ajansı'na konuşan Menendez, "Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesini, Moskova ile yakın ilişkilerini kesmesini, Yunan adaları üzerinden uçuşları durdurmasını, (terör suçlamasıyla) tutuklu gazeteci ve avukatların bırakılmasını" istediğini söyledi.

MENENDEZ BIDEN'IN EMİR ERİ

Menendez, 2015'te Senato Etik Komitesi tarafından 'yalan beyan, komplo/kumpas kurmak, 8 kez rüşvet almak' gibi 14 ayrı suçtan soruşturulmuş, sorgulanmış, istifaya davet edilmiş, ancak 2018'de 'sonradan temin ettiği belgelerle' soruşturmanın kapatılmasını sağlamıştı. Turizm ve Sağlık eski bakanı Bülent Akarcalı, 5 Haziran 2021 tarihli Milliyet'teki makalesinde, Menendez'in Obama ve o dönem yardımcısı olan Joe Biden sayesinde yeniden seçildiğini hatırlatarak, "Menendez, Biden'ın emir eridir. Biden, el altından Senato'yu Türkiye'ye karşı devreye sokup, sonra bize dönüp 'Ne yapabilirim ki, Senato böyle istiyor' diyebilecektir" demişti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE F-16 İÇİN 'EGE' ŞARTI

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartını getiren tasarıyı kabul etti.