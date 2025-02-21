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Dünya

Hadisi çarpıtarak paylaşan İsrail ordu sözcüsüne tokat gibi yanıt: Binlerce çocuk için ayağa kalktınız mı?

Gazze'de yarısı çocuk 48 bin sivili katleden İsrail işgal ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadisini çarpıtarak Müslümanları İsrailli askerlerin cenazelerine saygı duymaya çağırdı. Sosyal medya platformu X'te yayımladığı videoda Adraee, İslamî değerleri kullanarak propaganda yapmaya çalıştı.

HABER MERKEZİ 21 Şubat 2025 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Hadisi çarpıtarak paylaşan İsrail ordu sözcüsüne tokat gibi yanıt: Binlerce çocuk için ayağa kalktınız mı?
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El Kudüs El Arabi'de yer alan habere göre, İsrail işgal ordusunun Arap dünyasındaki en bilinen propagandacılarından biri olan Adraee, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) bir Yahudi cenazesinde ayağa kalktığını anlatan hadisini paylaşarak, İsrailli askerlerin cenazelerine de aynı saygının gösterilmesi gerektiğini savundu.

Ancak Müslüman dünyasından ve İslam alimlerinden sert tepkiler geldi. Adraee'nin İslam'ın merhamet anlayışını istismar etmeye çalıştığı ifade edilirken, bu tür bir manipülasyonun, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını örtbas etme çabasından başka bir şey olmadığına dikkat çekildi.

MISIRLI ALİMDEN SERT TEPKİ

Eski Mısır Vakıflar Bakan Yardımcısı ve İslam araştırmacısı Şeyh Saad el-Faki, Adraee'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rusya'nın "Russia Today" kanalına verdiği demeçte, Adraee'yi "katili öldürüp sonra cenazesine katılan birine" benzeterek, hadisin bağlamından koparıldığını ve bilinçli olarak yanlış kullanıldığını belirtti.

Faki, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail işgal güçleri, kadınları, çocukları ve yaşlıları katledip evleri yerle bir ederken, insanî değerlerden bahsedemez. Müslümanlar, insan hayatına değer veren bir inanç sistemine sahiptir, ancak bu, bir soykırım ordusunun cenazelerine saygı duyacakları anlamına gelmez."

Şeyh Saad el-Faki, İsrail'in insanî değerlerden bahsetme hakkı olmadığını belirterek "İsrail askerleri öldürdükleri binlerce çocuğun cenazesi için de ayağa kalktı mı?, İsrail ordusu, savaş esnasında esir aldığı Filistinlileri öldürüp toplu mezarlara gömerken hangi insanî değerleri gözetti?" diye sordu.

Adraee'nin asıl amacından çarpıttığı ve Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim gibi kaynaklarda geçen hadis ise şu şekilde:

"Resulullah (s.a.v.)'ın yanından bir cenaze geçti, bunun üzerine ayağa kalktı. Ona 'Bu bir Yahudi cenazesidir' denildiğinde ise şöyle buyurdu: 'O da bir candır, değil mi?'" (Buhari, Cenaiz 50; Müslim, Cenaiz 78)

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