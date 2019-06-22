Hadsiz bildiriyi kabul ettiler! 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Brüksel’de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları GKRY ve Yunanistan’ın baskıları sonucu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı. Ana gündem maddesi yeni AB Komisyonu Başkanı'nın seçilmesi olan ilk günkü oturumun ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri “yasadışı” olarak nitelendirildi. Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerinin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtilen bildirgede, süreci yakından izleyecek olan AB Konseyi’nin, Komisyon’a “gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma” davetinde bulunacağı vurgulandı.

GİDER AYAK TEHDİT

Yakında AB komisyonu başkanlığını bırakacak olan Jean-Claude Juncker ise, “Kıbrıs (GKRY) ile tam dayanışma halindeyiz. Türkiye’nin Kıbrıs’a ait sularda yaptığı şey, kabul edilemez. Komisyonun alacağı tedbirler hafif olmayacak” dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da liderler zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde ısrarcı olması durumunda sonuçlarla karşılaşacağını söyledi Çipras, her zamanki ılımlı üslubundan farklı olarak daha saldırgan bir tavır tıkanarak konuştu. Çipras, “Türkiye’nin saldırganlığında bir artış var. Bunu yalnızca Yunanistan’la ilişkilerinde değil, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

(Akşam)