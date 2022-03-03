Hadsiz sözler: Türkiye, AB'ye alınmasın diye her şeyi yapacağım

3 Mart 2022 Perşembe 08:05 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 08:05

Yunan Kathimerini'ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron'u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Skandal ifadeler kullanan Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını öne sürerek, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı adımlar atacağını açıkladı.

Pecresse, "Türkiye'nin AB'ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye'ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım." diyerek haddini aştı.

ERDOĞAN AB'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Pecresse'in açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB üyeliği ile ilgili sözlerinin ardından geldi.

Bir savaşın içinde olan Ukrayna'nın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tepki göstermişti:

"1959-1963, O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği'ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci... Biz kimseyi tabii 'Avrupa Birliği'ne alın, almayın' böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; 'Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz.' NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk."