Hafter güçleri barınma merkezini vurdu: Çok sayıda ölü var Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.