Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH'ye bağlı birlikler tarafından dün sabah saatlerinde geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Milis güçler arasında 2014'te çıkan çatışmalarda ağır hasar gören ve yaklaşık 5 yıldır işlemeyen havalimanı, Trablus'a ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından stratejik öneme sahip.

Etrafında Hafter'e ve UMH'ye bağlı güçlerinin konuşlandığı havalimanı, birkaç gündür taraflar arasında el değiştiriyor.

Başkente güneyden Trablus Havalimanı ve Ayn Zara ile Vadi er-Rabi olmak üzere iki cepheden girmeye çalışan Hafter güçleri ile UMH güçleri arasında şiddetli ancak daha çok vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırıya geçen General Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.