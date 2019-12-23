Hafter güçlerinden Akdeniz'de korsanlık

23.12.2019 02:47 - Güncelleme: 23.12.2019 02:47

Libya ile imzalanan mutabakat sonrası Doğu Akdeniz’de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Akdeniz’de kendine çıkar sağlamak isteyen ülkelerle karşı karşıya geldi. General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu. ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

PASAPORTLARINA EL KOYDU

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarına el koyarak, fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı. Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var. General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için Trablus’a saldırırken, Türkiye, BM’nin tanıdığı UMH’ye destek veriyor. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile BaşkanTayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul’da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı.