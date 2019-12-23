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Dünya

Hafter güçlerinden Akdeniz'de korsanlık

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sonrasında başta Yunanistan olmak üzeri birçok ülkede Türkiye karşıtı hamleler gerçekleşti. Son olarak bölgeden kriz çıkarabilecek bir haber geldi. Ülkede muhalif gruplara öncülük eden General Hafter’e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu gemiye el koydu.

23.12.2019  02:47 - Güncelleme: 23.12.2019  02:47

Libya  ile imzalanan mutabakat sonrası Doğu Akdeniz’de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Akdeniz’de kendine çıkar sağlamak isteyen ülkelerle karşı karşıya geldi. General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu. ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

PASAPORTLARINA EL KOYDU

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarına el koyarak, fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı. Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var. General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için Trablus’a saldırırken, Türkiye, BM’nin tanıdığı UMH’ye destek veriyor. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile BaşkanTayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul’da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı.

Gelişmeler takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya’da darbeci general Hafter’e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor.  Kaynaklar, gemide 3’ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor. 

 

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