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Hafter güçlerinden Mitiga Havaalanı'na saldırı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklar başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenledi.

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Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların Mitiga Havaalanı'na 4 saldırı düzenlediğini söyledi.

Meci, saldırı nedeniyle havaalanında meydana gelen maddi hasara ilişkin bilgi vermedi.

Libya merkezli February Televizyonu ise daha önceki haberinde Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracının (İHA) dün sabah saatlerinde Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus yönetimi, BAE'yi Hafter güçlerini desteklemekle suçluyor.

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