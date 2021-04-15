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Dünya

Hafter milisleri arasında çatışma

Libya'nın Sirte kentinde darbeci Hafter milisleri arasında çatışma çıktı.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 07:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 07:50
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Libya'nın Sirte kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milisler arasında ülkenin doğusundaki Sirte bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.

Çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını ifade eden Dırah, çatışmanın Hafter'e bağlı 166. Tugay, Kaniyat Tugayları ve Verşefane Tugayı şeklinde adlandırılan milis güçler arasında olduğu bilgisini verdi.

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