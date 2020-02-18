İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0735
  • EURO
    6,5545
  • ALTIN
    310.262
  • BIST100
    119444
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor
Dünya

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor.

AA18 Şubat 2020 Salı15:27 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:35

Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin 9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.

En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta Trablus'un güney bölgelerine düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

HDP'li vekilin yalanı çürüdü! Valilik o görüntüleri paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.