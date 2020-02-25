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Dünya

Hafter milisleri Trablus'un güney bölgelerine 7 roket fırlattı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güney bölgelerine 7 roketle saldırı düzenledi.

AA25 Şubat 2020 Salı22:45 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 22:45

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin yazılı açıklamasına göre, Hafter milisleri Trablus’un Seba, Salahaddin ve Ayn Zara bölgelerindeki sivil yaşam alanlarına Grad roketleri ile saldırı düzenledi.

Seba bölgesine en az 5, Salahaddin ve Ayn Zara bölgelerine birer olmak üzere toplam 7 roket atılırken, Salahaddin bölgesine isabet eden roket, Sukker Hastanesi yakınlarına düştü.

Birisi ağır az 3 sivil yaralanırken, roketler bölgede maddi zarara neden oldu.

Şubat ayı başından bu yana Trablus’un güneyindeki sivil yerleşim alanlarına düşen roketler nedeniyle 5 sivil hayatını kaybetti.

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