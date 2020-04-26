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Dünya

Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki camiyi havan topuyla hedef aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, ramazanın üçüncü gününde başkent Trablus'un güneyindeki camiye havan topu ile saldırı düzenledi.

AA26 Nisan 2020 Pazar 14:22 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 14:35
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Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı haraketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki sivil yaşam alanı Ayn Zara’ya havan topu ile saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "sabah saatlerinde Hidaye Camisine düşen havan topu mermilerinin camiye ciddi maddi zarar verdiği" kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki yaşam alanlarına ise Grad roketleri ile saldırılar düzenlediği duyuruldu.

Yerel basın ve sosyal medyada, caminin saldırıdan sonraki görüntüleri yer aldı.

Cuma günü ramazan ayının ilk gününde aynı bölgeye yapılan roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmiş, 3 sivil de yaralanmıştı.

Sayısı 65 bini geçti

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