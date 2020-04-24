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Dünya

BAE ve Rusya destekli Hafter Ramazan dinlemedi! Ölü ve yaralılar var

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'ta Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönelik bombardıman sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

DHA24 Nisan 2020 Cuma 18:04 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 18:10
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Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un güneydoğusunda Ramazan ayına rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’un Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerine düşen havan topu mermisi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybettiği,3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

HAFTER, RAMAZAN AYI DİNLEMEDİ

Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’ta ilk Ramazan günü, gece saatlerinde sivilleri bombalamıştı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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