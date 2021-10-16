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Dünya

Hafter milislerinin işlediği suçlarla ilgili yargı sürecinin devam etmesi istendi

Libya'da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin 2019'da başkent Trablus'a saldırısı sırasında işlediği suçlarla ilgili dava açma sürecinin devam etmesini istedi.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 07:18
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Derneğin Başkanı Kemal el-Cemel Facebook sayfasından yayımladığı videoda, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şehit ailelerine seslenen Cemel, "Yargı ve yürütme makamlarına ihtarda bulunmak, bu makamların kamu davalarını açmalarını istemek ve şikayetlerinizi takip etmek konusunda acele etmenizi ve gevşeklik göstermemenizi istiyorum." dedi.

Cemel, adaletin ancak suçlular yargılandığında yerini bulacağını sözlerine ekledi.

Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği 17 Temmuz'da da, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulmasını istemişti.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

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