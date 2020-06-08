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Dünya

Hafter milislerinin tuzakladığı mayın nedeniyle hayatını kaybeden Libyalı binbaşı defnedildi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin tuzakladığı mayının patlaması sonucu hayatını kaybeden Libya ordusu komutanlarından Binbaşı Hamza el-Aduli için başkent Trablus'ta askeri tören düzenlendi.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:56
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Trablus merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, cumartesi günü Trablus'un güneyindeki El-Hadba bölgesinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve bubi tuzaklarının temizlenmesi sırasında mayın patlaması sonucu yaşamını yitiren Binbaşı Aduli'nin cenaze törenine, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda Libyalı katıldı.

Libyalı komutan, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Hafter milislerinin Trablus'un güneyinden kaçarken bölgedeki sivillere ait ev ve bahçelere bubi tuzakları ve mayınlar yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığı dün de Trablus'un güneyinde tuzaklanan mayının patlaması sonucu bir ailedeki tüm fertlerin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu.

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