Hafter milislerinin tuzakladığı mayınları imha etmeye çalışan 2 kişi patlamada hayatını kaybetti

AA 05 Temmuz 2020 Pazar 21:53 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 21:53

Libya hükümetince yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan açıklamaya göre, başkentin güneyindeki Ayn Zara Belediyesi sınırlarındaki sivil yerleşim yerlerinden birinde patlayıcı imha çalışmaları yapan 2 kişi, mayının infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hafter milislerinin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı. Libya ordusunun 5 Haziran'da milislerden kurtardığı Terhune ve çevresinde Birleşmiş Milletlerin teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, şimdiye kadar Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.