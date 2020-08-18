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  • Darbeci Hafter pes etti! Petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Dünya

Darbeci Hafter pes etti! Petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı

Libya'daki petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kapsayan doğu bölgelerini işgal altında tutan darbeci lider Hafter 214 gündür petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdığını bildirdi.

AA18 Ağustos 2020 Salı 23:37 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 23:37
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Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi'nin yaptığı açıklamaya göre, "Hafter, Libyalıların hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı" verdi.

Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

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