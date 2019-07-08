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Hafter savaş suçundan aranan ismi terfi ettirdi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle aranan Mahmud el-Verfali'yi terfi ettirdiği belirtildi.

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Hafter'e bağlı basın organına konuşan kaynaklar, Binbaşı rütbesinde olan Verfali'nin Yarbay rütbesine yükseltildiğini kaydetti.

Bingazi şehrinde gözleri bağlı 10 kişiyi video kaydına alarak yargısız infazla öldüren ismin Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin komutanlarından Mahmud el-Verfali olduğu öne sürülmüştü.

Lahey Merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi, Verfali hakkında savaş suçu işlemek gerekçesiyle 2017 yılında arama kararı çıkarmıştı. Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu, geçen yıl Verfali'nin UCM'ye teslim edilmesini talep etmişti.

Emekli asker Halife Hafter, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

Ancak Hafter birlikleri yakın zamanda başkenti ele geçirme operasyonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Giryan kentinde hezimete uğrayarak birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı.

Hafter güçlerinin başkentin doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmen barınağına geçen hafta düzenlediği hava saldırısında 60'dan fazla insan hayatını kaybetmiş, saldırı uluslararası tepkiye yol açmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in operasyona başladığı 4 Nisan'dan bugüne, son göçmen barınağı saldırısı dahil, Libya'da binden fazla insanın öldüğünü 5 binden fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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