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'Hafter'den komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na Trablus'a saldırı emri'

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı

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Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Libya'da UMH'den hava kuvvetlerine "sivilleri koruyun" talimatı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirdi.

Devrimci gruplar Hafter'i durdurmaya hazır
Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da General Halife Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı.

Devrimci grupların yerel medyada yer alan açıklamasında, Hafter güçlerinin askeri hareketliliği karşısındaki tutumunu açıklaması için BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'ye çağrıda bulunuldu.

Olağanüstü hal ilanı
UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurdu.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti. 

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