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Dünya

Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu.

IHA11 Haziran 2020 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:18
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerin katlettiği kişilerin gömüldüğü toplu 4 mezar buldu. UMH güçleri, Terhune kentinin farklı bölgelerinde 4 toplu mezarın bulunduğunu belirterek, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin bazılarının ellerinin kelepçeli olduğunu açıkladı. Olay yerine sevk edilen Libya Kızılayı, toplu mezarlarda bulunan cesetlerin kimlik tespiti yapılmak üzere cesetleri Trablus’taki adli tıpa kaldırıldığını duyurdu. Libya Kızılayı, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, UMH güçleri, yaklaşık bir hafta önce Trablus’un 80 km güneyindeki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına almıştı.

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