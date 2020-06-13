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Dünya

Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'den Cezayir'e sürpriz ziyaret

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin Hafter milislerinin Libya ordusu karşısında aldığı yenilgiler sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

13 Haziran 2020 Cumartesi 16:58 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:58
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Cezayir devlet televizyonu, Ulusal Halk Meclis Başkanı Süleyman Şinnin ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un, Akile Salih'i Uluslararası Cezayir Havalimanı'nda karşıladığını duyurdu.

Salih'in ülkeye geliş sebebi ve süresi ile ilgili bilgi verilmezken ziyaretin Hafter milislerinin Libya ordusu karşısında aldığı yenilgiler sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun dün yaptığı açıklamada, Libya konusunda ülkesinin duruşunun net olduğunu, çözümün askeri olamayacağını, krizin çözümü için diyalog masasına oturmak gerektiğini belirtmişti.

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