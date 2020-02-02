İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hafter'den ''Cenevre’deki 5 5 kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma'' açıklaması
Dünya

Hafter'den ''Cenevre’deki 5 5 kalıcı ateşkes görüşmelerine katılma'' açıklaması

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Cenevre’de düzenlenecek 5 5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti.

AA02.02.2020  09:33 - Güncelleme: 02.02.2020  09:57

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams, Libya'nın doğusundaki er-Recme'de Halife Hafter ile bir araya geldi.

Ekonomik ve siyasi konuların da görüşüldüğü toplantıda Hafter, kendisine bağlı güçlerin Cenevre’de düzenlenecek 5 5 askeri komite toplantısına katılacağını ifade etti.

Libya üzerine 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

UMH tarafı bu görüşmelere katılmayı kabul etmiş ancak Hafter tarafı süreci yanıtsız bırakmıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.