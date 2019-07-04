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Hafter’den Libya’da  göçmen katliamı

Libya’da kukla darbeci Halife Hafter, başkent Trablus’a yönelik operasyon aksayınca sivilleri hedef aldı. Tacura’da bir göçmen merkezine bomba yağdıran Hafter’in canileri, 44 sivili katletti, 130 kişiyi yaraladı. 

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Libya’da başkent Trablus’a işgal harekatı başlatan fakat Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı ordunun direnişi sonrası geri çekilmek zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Halife Hafter, bir kez daha savaş suçuna başvurdu. Sahada umduğunu bulamayan kukla darbeci Hafter’e bağlı güçler, Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına bomba yağdırdı. Saldırıda 44 kişi öldü, 130 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilcisi Hassan Salame, göçmen katliamını ‘savaş suçu’ olarak nitelendirdi. 

BİLEREK VURDU 

UMH’ye bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, Tacura bölgesinde bulunan, düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine düzenlediğini duyurdu. Uneyyis, merkezde Afrika, Mısır ve Güney Asya’daki Bengal bölgesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğunu kaydetti. Reuters haber ajansı kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 130 göçmenin ise yaraldnığını bildirdi. UMH’den yapılan açıklamada saldırı, ‘nefret dolu bir suç’ olarak tanımlanarak “Sığınmacı kampı kasıtlı ve kesin bir saldırının hedefi olmuştur” denildi. Kukla diktatör Hafter’e yakın medyada yer alan haberlerde başkent Trablus ile Tacura bölgesindeki bazı noktalara salı akşamı bir dizi hava saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu.

BM: AÇIK SAVAŞ SUÇU

Kanlı saldırıya en sert tepki Birleşmiş Milletler’den geldi. BM’nin Libya Temsilcisi Hassan Salame, bombardımanın açık bir savaş suçu olduğunu ifade etti. Hafter güçlerinin başkent Trablus’u işgal harekatının ülkedeki istikrarı bozan bir hamle olduğunu vurgulayan Salame, “Trajik sonuçlar doğuran Hafter güçlerinin bombardımanı, insan değerleri ayaklar altına alan açık bir savaş suçudur. Bu kanlı saldırı cezasız kalmamalıdır” dedi. 

DIşişleri’nden soruşturma çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın başkenti Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Halife Hafter’e bağlı güçlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, “Onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur” dedi. Sözcü Aksoy, konu hakkındaki yazılı açıklamasında, “Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AVRUPA KINADI 

Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği kukla darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin Libya’da 44 göçmeni katlettiği bombardımana sert tepki gösterdi. AB’den yapılan yazılı açıklamada “Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir” denildi ve ateşkesin aciliyetine vurgu yapıldı. Katliamı kınayan Fransa Dışişleri tarafları BM himayesindeki siyasi sürece dönmeye çağırırken, Alman Dışişleriyse “Sorumlular derhal yargıya teslim edilmelidir” ifadelerine yer verildi. 

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