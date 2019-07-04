Hafter’den Libya’da  göçmen katliamı

Libya’da başkent Trablus’a işgal harekatı başlatan fakat Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı ordunun direnişi sonrası geri çekilmek zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Halife Hafter, bir kez daha savaş suçuna başvurdu. Sahada umduğunu bulamayan kukla darbeci Hafter’e bağlı güçler, Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına bomba yağdırdı. Saldırıda 44 kişi öldü, 130 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilcisi Hassan Salame, göçmen katliamını ‘savaş suçu’ olarak nitelendirdi.

BİLEREK VURDU

UMH’ye bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, Tacura bölgesinde bulunan, düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine düzenlediğini duyurdu. Uneyyis, merkezde Afrika, Mısır ve Güney Asya’daki Bengal bölgesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğunu kaydetti. Reuters haber ajansı kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 130 göçmenin ise yaraldnığını bildirdi. UMH’den yapılan açıklamada saldırı, ‘nefret dolu bir suç’ olarak tanımlanarak “Sığınmacı kampı kasıtlı ve kesin bir saldırının hedefi olmuştur” denildi. Kukla diktatör Hafter’e yakın medyada yer alan haberlerde başkent Trablus ile Tacura bölgesindeki bazı noktalara salı akşamı bir dizi hava saldırısı düzenleneceği duyurulmuştu.

BM: AÇIK SAVAŞ SUÇU