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Dünya

Hafter'e ağır darbe: Libya ordusundan Vatiyye Askeri Üssü ve çevresine hava harekatı

Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus'un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresine 6 hava harekatı düzenledi. Ayrıca Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresine cuma günü yapılan hava harekatlarında 70 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:52
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Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin olduğu Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresine cuma günü yapılan hava harekatlarında 70 milisin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Vatiyye Askeri Hava Üssü, çevresi ve ikmal yollarının 6 hava harekatıyla hedef alındığını belirten Kununu, silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiğini kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" kaydetmişti.

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