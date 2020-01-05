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Dünya

Hafter Libya'da bir okulu savaş uçakları ile vurdu

Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'da askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

AA04.01.2020  23:51 - Güncelleme: 05.01.2020  00:03

Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

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Darbeci Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyinde bulunan askeri okulu vurması sonucu 45 öğrencinin hayatını kaybettiği 35 öğrencinin yaralandığı iddia edildi.

UMH'den yapılan açıklamada yaralılar için Trablus genelinde kan bağışı çağrısı yapıldı.

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