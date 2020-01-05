<p>Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.</p><p><img src='https://pbs.twimg.com/media/ENdzMzpWsAAgXh5?format=jpg&name=medium' alt='Resim'></p>Darbeci Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyinde bulunan askeri okulu vurması sonucu 45 öğrencinin hayatını kaybettiği 35 öğrencinin yaralandığı iddia edildi.<p>UMH'den yapılan açıklamada yaralılar için Trablus genelinde kan bağışı çağrısı yapıldı.</p>