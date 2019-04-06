Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamını ele geçirdi
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, cuma günü Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Yıllardır iç çatışmayla boğuşan Libya'da Hafter'in askeri gerginliği tırmandıran adımın ardından, ülkedeki silahlı çatışmalar hız kazandı.
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