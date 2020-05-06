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Dünya

Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 19 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:37 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:04
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.

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