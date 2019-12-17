Hafter’e karşı seferberlik

Deniz yetki alanları mutabakatının ardından Akdeniz’de Türk hakimiyetinden korkan ülkelerin kukla darbeci General Halife Hafter’in arkasında birleşmesine Libya halkı da seferberlikle yanıt verdi. Libyalılar, Birleşik Arap Emirlikler, Mısır ve Rusya’nın desteğiyle başkent Trablus’u işgal harekatına hız veren Hafter’in çetelerine karşı olağanüstü hal ilan etti. Misrata kenti yöneticileri, ve tüm imkan ve güçlerinin başkentin işgalini durdurmak adına kullanılacağını duyurdu.

Misrata Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Misrata kenti, Hafter’e karşı tüm imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir” denildi.

BAE BOMBALADI

Misrata kentinde OHAL Odası oluşturulduğu ve tüm imkanların Hafter’in Trablus’a yönelik ‘belirleyici savaş’ adını verdiği operasyona karşı kullanılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca söz konusu OHAL Odası’nda Misrata Belediye Meclisi, askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan üyelerin yanı sıra kentteki çeşitli STK’lardan ve iş adamlarından temsilcilerin bulunduğu vurgulandı. Seferberlik ilanının ardından Hafter’i kollayan BAE’ye bağlı SİHA’lar Misrata’yı hedef aldı. Trablus’un doğusundaki Misrata kenti Hava Harp Okulu, BAE’ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından iki kez bombalandı. Hava Harp Okulu’ndaki eski bir mahzenin hedef alındığı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yerden uçaksavarlarla karşılık verilen SİHA’ların uzaklaşmak zorunda kaldığını bildirildi.

SİSİ’DEN İŞGAL SİNYALİ

Öte yandan Libya’da kendisini gibi darbecileri destekleyen Mısır’ın eli kanlı lideri Abdulfettah Sisi, Trablus’a yönelik işgal harekatına askeri destek sinyali verdi. Kahire’deki Dünya Gençlik Forumu’nda konuşan Sisi, “Libya’ya askeri müdahale gücüne sahibiz. Ancak bunu Libya halkına duyduğumuz saygıdan ötürü yapmıyoruz” dedi. Sisi ayrıca, BM tarafından tanınan tek Libya yönetimi olan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni sorunun kaynağı olarak gördüklerini belirtti.