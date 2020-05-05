AA 05 Mayıs 2020 Salı 21:46 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 21:46

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusunun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını söyledi.

Üssü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlatılan operasyonda büyük gelişme katettiklerini aktaran Mecei, operasyonun planlandığı üzere devam ettiğini kaydetti.

Vatiyye’de şehitler var

El-Cefra Hava Üssü’nden kalkan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait SİHA’ların hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Mecei, "Vatiyye operasyonu esnasında bazı askerlerimiz şehit oldu." dedi.

Şehit sayısı hakkında bilgi vermeyen Mecei, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Hafter milisleri tarafından kullanılamadığını vurguladı.

Libya ordusu, "Barış Fırtınası" operasyonunun başlatıldığı 25 Mart’ta da Vatiyye’ye operasyon düzenlemiş, üste kontrolü ele geçirdiklerini açıklamış ancak daha sonra' çekilmek zorunda kalmıştı.