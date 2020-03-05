05 Mart 2020 Perşembe 08:22 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 08:22

Libya’nın başkenti Trablus’a saldırılarını artıran terör örgütü lideri Hafter’e salı günü Avrupa’dan üst düzey ziyarette bulunuldu. Hafter’in Trablus’u hedef alan saldırılarını artırmasına paralel gerçekleşen ziyarette, Avrupa’nın üç önemli ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya’dan üst düzey siyasi yetkililer ve bürokratlar yer aldı. Libya merkezli, Hafter yanlısı, Al-Wasat internet sitesinin haberinde, hükümet danışmanlarının ve büyükelçilerin olduğu Avrupa heyetinin terör örgütü lideri Hafterle “son siyasi ve askeri gelişmeleri” değerlendirdiği belirtildi. Avrupalı heyetin ziyareti Hafter temsilcilerinin Şam’da Esad rejimiyle buluşmasından hemen sonra geldi. Görüşmenin yapıldığı odada bir Doğu Akdeniz haritası bulunduğu da görüldü.

MERKEL VE MACRON’UN DANIŞMANLARI YER ALDI

Hafter’in medya ofisinden yapılan paylaşımda, heyetle ilgili ayrıntılara da yer verildi. Heyette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın siyasi danışmanı ve Libya Büyükelçisi ile birlikte İtalyan Başbakanı’nın siyasi danışmanı ve Almanya Başbakanı Merkel’in siyasi danışmanı ve Libya büyükelçisi Oliver Owcza’nın da bulunduğu belirtildi.

ODADA DİKKAT ÇEKEN HARİTA

Savaş suçlusu Hafter’in askeri kıyafetle karşıladığı Avrupalı heyetin bulunduğu odada Türkiye’nin deniz sınırlarının gösterildiği bir haritanın olması soru işaretine neden oldu. Haritanın varlığı, Hafter tarafı ile Avrupalı üst düzey heyet arasında Türkiye konusunun da gündeme geldiğini gösterdi.

ABD: LİBYA’DA UMH İLE ÇALIŞACAĞIZ



Üst düzey Avrupa heyetinin terör örgütü lideri Hafter’i ziyaretinden bir gün sonra ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD’nin Trablus Büyükelçiliği, “Libya’nın güvenliğini tehdit edenleri cezalandırmak” için BM nezdinde tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile çalışacağını açıkladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ABD’nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Trablus’ta bir araya geldi. Harris, bu görüşmeyi, ABD’nin Libya’da kalıcı ateşkes sağlama çabalarına ve Libyalı tarafların barışçıl diyalog için bir araya gelmesine destek verdiğini teyit etmek için gerçekleştirdiğini belirtti. Maslahatgüzar ayrıca Büyükelçiliğin, ABD tarafından çıkarılan; “Libya’da barış, güvenlik ve istikrarı tehdit edenlere karşı yaptırım” öngören 13726 sayılı yürütme emrinin uygulanması için İçişleri Bakanı Başağa ile çalışacağını vurguladı.

ŞAM’A KORSAN ELÇİLİK



Öte yandan Esad rejiminin salı günü Şam’daki Libya büyükelçiliğini hukuksuz biçimde Hafter’e verdiği ortaya çıktı. Al-Wasat’ın haberine göre açılış sırasında Türkiye destekli gruplara karşı ortak mücadele vurgusu yapıldı. Hafter heyeti hafta sonu Şam’da Esad rejimiyle 46 protokole imza atmıştı. (UMH) Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin, Libya’nın Şam Büyükelçiliğini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete vermesini kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) de Suriye’deki Esad rejiminin, Libya’nın Şam Büyükelçiliğini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete vermesini kınadı.

(Yeni Şafak)