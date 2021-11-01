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Dünya

Hafter'e yakın bir iş adamı Tel Aviv'e geliyor iddiası

İsrailli bir gazeteci, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e yakınlığıyla bilinen bir iş adamına ait özel uçağın Tel Aviv'e ineceğini duyurdu.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 14:34 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:35
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın muhabiri Itay Blumental, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adını vermediği bir iş adamına ait özel uçağın Tel Aviv'e ineceğini belirtti.

Blumental, söz konusu iş adamının Hafter'e yakınlığıyla bilindiğine vurgu yaparak, uçağının Dubai'den kalktığı ve Tel Aviv yolunda olduğunu kaydetti.

Hafter'in Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Fransa'nın desteğini aldığını, İsrail'den de yardım aldığına ilişkin bazı iddiaların olduğunu aktaran Blumental, adını vermediği iş adamının uçağının Tel Aviv'den sonra Mısır'a geçeceğini belirtti.

İsrail makamlarından Blumental'ın açıklamalarına ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.

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