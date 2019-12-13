Hafter’in canisine Amerikan yaptırımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada Sayka milislerinin lideri Al Verfalli’nin varlıklarının dondurulduğu ve onunla iş yapan herkese yaptırım uygulanmasını öngören kararını duyurdu. Açıklamada, karara gerekçe olarak Al Verfalli’nin 2016’dan itibaren Libya’da işlediği insanlık suçları gösterildi. Hafter’in cani komutanlarından bili olarak bilinen Al Verfalli, 2016’da 43 silahsız tutukluyu sıraya dizerek otomatik silahla infaz etmişti. Sosyal medyaya da sızan görüntülerin ardından Al Verfalli’nin infazları durmamıştı. 2017 yılında 20, 2018 yılında ise 10 esirin katledildiği görüntüler ortaya çıktmıştı.